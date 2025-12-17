Inter, riuscito l'intervento alla caviglia per Dumfries. Previsti tre mesi di stop

(ANSA) - MILANO, 16 DIC - "L'intervento è andato bene. È stato un mese difficile, con tante emozioni, ma sono felice che il peggio sia alle spalle. Ora massima concentrazione sul recupero e farò di tutto per tornare in campo il prima possibile". Lo ha scritto su Instagram l'esterno dell'Inter, Denzel Dumfries, operato oggi alla caviglia sinistra, pubblicando una foto sul letto della clinica londinese dopo l'intervento. (ANSA).