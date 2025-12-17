Una giornata di squalifica a Fabregas per aver assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un collaboratore della Roma

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - Il giudice sportivo di Serie A ha inflitto un turno di squalifica all'allenatore del Como Francesc Fabregas (più 5mila euro di ammenda), reo di "avere, al termine della gara" dell'Olimpico contro la Roma, "assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un collaboratore della squadra avversaria". Fermato per una giornata anche il vice di Fabregas, Daniel Guindos, espulso. Due turni di squalifica dovrà scontare il laziale Basic (più una ammenda di 10mila euro) espulso nel finale della partita a Parma "per avere, al 32' del secondo tempo, con il pallone non a distanza di gioco, colpito al fianco, con l'avambraccio ed a pugno chiuso, un calciatore della squadra avversaria". In relazione alla 15ma giornata di campionato sono stati fermati, tutti per un turno, anche Heggem (Bologna), Zaccagni (Lazio), Belghali e Frese (Verona), Gaspar (Lecce), Koopmeiners (Juventus), Payero (Cremonese) e Thorstvedt (Sassuolo).

Tra le società, il Genoa dovrà pagare 12mila euro "per avere suoi sostenitori, al 39' del secondo tempo, nel proprio settore, acceso numerosi fumogeni che costringevano l'arbitro a interrompere la gara per circa un minuto e mezzo". E per avere, inoltre, al termine della partita con l'Inter "colpito un assistente con due monete". (ANSA).