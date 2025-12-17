Biasin: "Il Milan e i sensati calcoli di Massimiliano Allegri"

vedi letture

Fabrizio Biasin, nel suo editoriale su tuttomercatoweb.com, ha parlato così del Milan di Massimiliano Allegri che ha pareggiato 2-2 contro il Sassuolo: "Allegri ha pareggiato col Sassuolo e, infine, ha detto "trattasi di punto guadagnato". Ha ragione da vendere. Qualcuno dirà: "Ma come, l'ennesimo pareggio in casa con una neopromossa...". Ed è vero, ma è giusto guardare all'andamento complessivo piuttosto che fissarsi sulla singola partita. Quello in corso è un campionato molto particolare, imperfetto, senza un vero padrone.

E proprio per questo quello che conta è saper accettare il rallentamento senza far drammi perché, tanto, l'imperfezione è caratteristica comune. In una serie A che quest'anno assegnerà lo scudetto a quota molto bassa ogni punto è benedetto. E soprattutto ogni "non-sconfitta". II Milan è l'unica squadra con un solo ko e qualcosa vorrà pur dire. Il resto - ovvio - lo deve fare il mercato tra una punta (Fullkrug in stra-pole al posto di Gimenez) e, soprattutto, un difensore".