Simone: "Modric ha vinto tutto, ma gioca ancora con l’entusiasmo di quando era un signor nessuno"
Nell'intervista rilasciata ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Marco Simone, ex attaccante rossonero, ha parlato così di Rafael Leao e di Luka Modric: "Se mi piace Leao? Nel Milan attuale è il mio preferito. Intendiamoci, ci sono pure altri grandi giocatori come Maignan o Pulisic e Modric merita un discorso a parte che va oltre al campo. Ma Leao ha quella capacità di accendersi e fare la differenza che mi emoziona. Secondo me riuscirà ad arrivare a una completezza prima o poi e a essere ancora più forte.
Modric? Si nota che gioca ancora con l’entusiasmo di quando era un signor nessuno. Non è banale, ha vinto tutto col Real, è un super campione, ma lo vedi che ha la passione genuina. Un po’ come era Gattuso ai miei tempi: i tifosi lo percepiscono e lo amano".
