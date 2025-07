-2 al raduno: oggi tocca a Pulisic. Domani i rientri di Leao, Maignan, Saelemaekers e Pavlovic

vedi letture

Dopo i primi test fisici e atletici di ieri, nella giornata di oggi un secondo gruppo di calciatori si recherà a Milanello per conoscere Massimiliano Allegri, il suo staff e cominciare a lavorare in vista del raduno che darà una volta e per tutte il via alla nuova stagione del Milan.

Oggi è la giornata di Christian Pulisic, che in un'intervista rilasciata durante le sue vacanze in America si era detto entusiasta all'idea di cominciare a lavorare con un allenatore del calibro e l'esperienza del toscano. Insieme a lui anche altri compagni, mentre domani, scrive questa mattina Tuttosport, sono attesi a Milanello Mike Maignan, Rafael Leao, Strahinja Pavlovic e Alexis Saelemaekers per il ritiro obbligatorio a Milanello che anticipa la prima data di raduno.