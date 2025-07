C'entra di nuovo Allegri? Thiago Silva: "Guido i compagni, ho imparato da tanti allenatori"

Il difensore del Fluminense, Thiago Silva, ha parlato ai microfoni di CazéTV dopo la vittoria della sua squadra per 2-1 sull’Al-Hilal di ieri sera: "Sono molto felice e orgoglioso di questa mia decisione di tornare. Siamo esseri umani e a volte accadono cose e ci chiediamo: "Perché?". L'anno scorso è stato molto difficile, abbiamo evitato la retrocessione all'ultimo turno. E poi, quasi sei mesi dopo, siamo in semifinale del Mondiale per Club, dove si trovano le migliori squadre del mondo. Penso che Dio ci abbia benedetti e ci abbia permesso di superare questo momento", ha dichiarato.

Poi ha aggiunto una dedica: "Devo molto di questo alla mia famiglia. Non è facile essere lontani. I miei figli sono dovuti tornare e solo mia moglie è rimasta. Ma so che stiamo facendo la scelta giusta. Seguiranno la loro strada e questo, di sicuro, mi rafforzerà anche se sono lontano, di presenza, di corpo, ma non di cuore".

Anche contro l'Al Hilal è stato visto dare ripetute indicazioni tattiche ai compagni dopo che contro l'Inter ha rivelato di aver avuto consigli da Massimiliano Allegri: "Fuori dal campo, sono una persona completamente diversa rispetto a quando sono in campo. Sono molto calmo e cerco sempre di essere in pace. E in campo, sembro trasformarmi per poter dare una mano, ma non so perché. Nemmeno mia moglie conosce questo mio lato motivante e di leadership. È la lettura di una storia e di una carriera. Ho avuto diversi allenatori con molti schemi tattici da utilizzare. E io, in qualche modo, ho acquisito un po' di ognuno di essi. In questi momenti difficili, soprattutto in difesa, cerco di ridurre i nostri errori e di far sì che (i miei compagni di squadra) provino a leggere le azioni prima che accadano. Per me, è normale leggere una situazione e anticiparla, ma per loro, spesso non è normale. È sempre con l'intenzione di aiutare, per il bene del Fluminense, e sono felice di farne parte".