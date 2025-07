Kroos esalta Modric: "Non perderà mai la sua qualità, anche con un livello fisico diverso”

vedi letture

“Ho sempre pensato di ritirarmi al top, la mia ultima stagione è stata una delle migliori”. Toni Kroos, ex centrocampista di Real Madrid e Germania, racconta così la decisione di appendere gli scarpini al chiodo quando, nonostante l’età, era ancora al top: “Non volevo entrare - spiega a SportWeek - in quella dinamica in cui giochi di meno, fai panchina e convivi col dolore”.

Una scelta molto diversa da quella fatta da Luka Modric, pronto a legarsi al Milan una volta concluso il Mondiale per club con la maglia del Real. In rossonero, nonostante i 40 anni ormai alle porte e un livello fisico ormai lontano da quando aveva trent’anni, il croato può fare benissimo, assicura Kroos: “È sempre stato speciale, non perderà mai la sua qualità, anche con un livello fisico diverso”.

Nel corso della chiacchierata, Kroos ha detto la sua anche sul livello del campionato di Serie A in generale, che per anni è stata vissuta, da un avversario abituato al top, come un campionato le cui squadre non riuscivano a tenere l’intensità richiesta dal grande calcio europeo: “Oggi le cose stanno cambiando, da un paio di anni le squadre italiane sono tornate ad alti livelli. Il miglioramento è evidente”.