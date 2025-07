Passerini fa notare: "C'è un dettaglio che a me ha colpito del primo giorno: Tare a Milanello un ottimo segnale"

Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, si è così espresso sul suo canale Youtube commentando il primo giorno di test del Milan a Milanello: "Dopo 11 anni, Allegri è tornato a Milanello trovando un Milan molto diverso. Io resto ottimista su ciò che potrà dare al club, molto più di quanto non lo fossi l'anno scorso. C'è un dettaglio che a me ha colpito del primo giorno: ho trovato la presenza di Tare a Milanello come un ottimo segnale. È quello che serviva. Il Milan l'anno scorso ha pagato tanto l'assenza di un uomo a metà tra la squadra e la società: Tare farà da raccordo tra tutte le parti. Era il modo giusto per iniziare.

La presenza di Tare e Allegri la trovo incoraggiante. È arrivato un primo segnale ottimo, poi però voglio vedere come sarà costruita la squadra e che tipo di giocatori arriveranno. C'è tanto lavoro da fare e siamo solo all'inizio. Non mi faccio prendere dai facili entusiasmi, ma va annotato che quest'anno le intenzioni sono buone e non sono confuse, mentre l'anno scorso erano sì buone, ma molto confuse. Ricci mi piace, acquisto che secondo me ci sta: è uno dei prospetti migliori del calcio italiano ed è buono che il Milan abbia anche un'anima italiana".