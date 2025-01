Conceiçao: "Primo passo è accettare quello che ci diciamo faccia a faccia. La squadra l'ha capito, per me è importante"

Ai microfoni di Prime Video, che oggi trasmetterà in diretta esclusiva la partita, il tecnico portoghese Sergio Conceicao ha parlato così. Questo un estratto delle sue parole:

Sulla fame: "Sono bravi, capiscono quello che ho detto e che l'ho detto non per attaccare qualcuno ma perché era la mia sensazione. L'ho detto anche a loro in spogliatoio e loro hanno capito: il primo passo è accettare quello che diciamo noi faccia a faccia e capire cosa non sta andando a tutti i livelli. A livello di aggressività e di duelli loro accettano e vogliono fare: questo per me è un segno importante"

