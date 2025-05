Conceiçao: "Secondo me Loftus-Cheek è un box-to-box: fisicamente è forte, arriva bene nell'area avversaria, tecnicamente molto buono"

Mister Sergio Conceiçao ha preso la parola da Milanello per presentare in conferenza stampa la sfida di domani sera a Marassi contro il Genoa. Settimana positiva per il tecnico dopo la vittoria di Venezia visto che ha ritrovato in gruppo sia Jovic che Emerson Royal.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Qual è il ruolo migliore per Loftus-Cheek?

"È molto capace. Secondo me lui è nato come box-to-box. Poi dipende dalla partita, dalla strategia. Fisicamente è forte, arriva bene nell'area avversaria, tecnicamente molto buono. Ogni giorno sta meglio, contiamo su di lui per questo finale".