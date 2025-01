Conceiçao: "Vogliamo arrivare il più lontano possibile in Champions"

Alla vigilia della sfida contro il Girona, Sergio Conceiçao ha parlato così in conferenza stampa della Champions League:

Un Milan che gioca come nel primo tempo contro la Juve per 90 minuti, o come contro il Real Madrid, può farle battere il suo record in questa competizione e arrivare almeno in Semifinale?

"Grazie per queste aspettative alte (ride, ndr). È giusto dirlo così. Sono stato vicino vicino quando ho affrontato il Chelsea e il Liverpool nei quarti di finale. Io ho questo sogno di arrivare dopo i quarti. Quando non lo so. Questa squadra può farlo? Noi prepariamo le partite per quello. Quello che posso dire è che da domani faremo il massimo per arrivare il più lontano possibile in questa competizione".

DOVE VEDERE MILAN-GIRONA

Data: mercoledì 22 gennaio 2025

Ore: 21.00

Stadio: San Siro, Milano

Diretta TV: Amazon Prime Video

Web: MilanNews.it