Condò e l'identikit di Abraham: "Uno che gioca bene ma non segna"

Paolo Condò, nel post partita di Milan-Cagliari, commenta la prestazione di Tammy Abraham. Il centravanti inglese ha sprecato due occasioni importanti nel secondo tempo. Queste le sue considerazioni:

“Abraham non ha gol. Oggi ha avuto due occasioni, quella dove è andato di petto e quell’altra macroscopica in fuga dove si è fatto ipnotizzare da Caprile. Ma Abraham, a parte il primo anno alla Roma dove è stato piuttosto prolifico, il suo identikit è di uno che gioca bene ma non segna. È una caratteristica che sto ritrovando nel campionato italiano in diverse squadre. Ho in mente la canzone di Massimo Ranieri, Perdere l’amore. Qui è Perdere il gol”.