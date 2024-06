Condò: "Guadagni agenti sono diventati fiabeschi e irreali. Ma se il costo totale è 55 penso che..."

Joshua Zirkzee rimane il candidato principale per la maglia numero 9 del Milan. I rossoneri sono sicuri di voler pagare i 40 milioni di clausola per l'olandese e hanno anche l'accordo con il giocatore che si trasferirebbe molto volentieri a Milanello. Ciò che manca però sono gli accordi sulle commissioni con l'agente Kia Joorabchian che chiede almeno 15 milioni di euro. La dirigenza rossonera spera di risucire ad abbassare le pretese. Del ruolo di Zirkzee al Milan ne ha parlato Paolo Condò.

Le parole di Paolo Condò: "Capisco il Milan, darebbe un fastidio enorme anche a me pagare 15 milioni a Kia Joorabchian. Specifico questo perché i prezzi e i guadagni degli agenti, soprattutto quando si trovano a maneggiare giocatori del genere, sono diventati fiabeschi e irreali. Detto questo, perché succede? Succede perché c’è un prezzo prefissato che secondo me è basso per il valore del giocatore. E io continuo a dire che io cercherei di chiudere la questione perché nel momento in cui Zirkzee entra all’Europeo, che non doveva fare perché Koeman è veramente un fenomeno, inizieranno ad arrivare telefonate a lui e all’agente con proposte di ingaggio fuori scala per il Milan al momento (Premier League, per intenderci). Io vado a guardare il prezzo complessivo: se il costo totale di Zirkzee è 55 milioni, penso ne valga la pena. Dopo di che, ribadisco il mal di pancia nel doverne dare 15 all’agente, ma penserei al prezzo complessivo”. Le sue dichiarazioni rilasciate a Radio Rossonera.