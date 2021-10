Condò: "Il Milan è la squadra italiana che gioca il calcio migliore, sono convinto abbiano lo scudetto come obiettivo"

Paolo Condò, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato delle possibilità del Milan di passare il girone di Champions League: "Le possibilità sono oggettivamente poche, passano dai sei punti contro il Porto nelle prossime due partite che non sono un obiettivo terribile perché il Milan sta giocando molto bene. Il Milan è la squadra italiana che gioca il calcio migliore, lo ha fatto vedere anche nei primi trenta minuti contro l’Atletico Madrid. Se fai sei punti contro il Porto poi vai a giocarti a Madrid la tua opportunità. Sono abbastanza convinto che il Milan abbia lo scudetto in testa come obiettivo di questa stagione, e utilizzi l’esperienza preziosa anche quando è molto negativa, quella accaduta negli ultimi minuti contro l’Atletico Madrid per rafforzarsi psicologicamente, userà questa esperienza per provare a vincere lo scudetto e l’anno prossimo provare ad essere competitivo in Champions League. Però certamente Pioli tutte le poche chance che ancora ha se le gioca, non è che mette la squadra B e pensa soltanto al campionato”.