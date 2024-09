Condò: "La Juve si è inceppata e il Milan non poteva augurarsi una situazione migliore"

Al termine di Empoli-Juventus 0-0, il noto giornalista Paolo Condò ha commentato questo risultato anche in funzione del Milan. Ecco le sue parole a Sky Sport: "La Juventus si è inceppata ed è chiaro che il Milan non poteva augurarsi una situazione migliore. Milan che ha perso tempo nel prequel del campionato, ora deve sperare che altre squadre davanti rallentino e la Juventus l'ha fatto".

Sulla manifestazione dei tifosi del Milan prima della sfida contro il Venezia

"La storia è iniziata nel finale della scorsa stagione con lo sciopero del tifo. Fonseca, che aveva recuperato un po' di terreno nel corso dell'estate, adesso dopo le prime giornate di campionato viene nuovamente vissuto come un allenatore che deve dimostrare di essere un allenatore da Milan. E poi Ibrahimovic: quando alla prima giornata dice una frase, molto alla Ibra, in risposta a Fonseca: 'Il mercato è chiuso quando lo dico io' allora passa come un plenipotenziario sportivo. Ma un plenipotenziario non sparisce nel momento in cui c'è il primo problema della stagione, ossia l'assenza di Theo e Leao durante il cooling break".

Il programma e l'assegnazione televisiva della 4^ giornata

14/09/2024 Sabato 15.00 COMO-BOLOGNA 2-2

14/09/2024 Sabato 18.00 EMPOLI-JUVENTUS 0-0

14/09/2024 Sabato 20.45 MILAN-VENEZIA DAZN/SKY

15/09/2024 Domenica 12.30 GENOA-ROMA DAZN

15/09/2024 Domenica 15.00 ATALANTA-FIORENTINA DAZN

15/09/2024 Domenica 15.00 TORINO-LECCE DAZN

15/09/2024 Domenica 18.00 CAGLIARI-NAPOLI DAZN/SKY

15/09/2024 Domenica 20.45 MONZA-INTER DAZN

16/09/2024 Lunedì 18.30 PARMA-UDINESE DAZN

16/09/2024 Lunedì 20.45 LAZIO-HELLAS VERONA DAZN/SKY

La classifica aggiornata

Juventus 8*

Inter 7

Torino 7

Udinese 7

Napoli 6

Hellas Verona 6

Empoli 6*

Genoa 4

Parma 4

Lazio 4

Fiorentina 3

Atalanta 3

Lecce 3

Bologna 3*

Cagliari 2

Milan 2

Monza 2

Roma 2

Como 2*

Venezia 1