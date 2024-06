Condò: "Non sono sicurissimo che Zirkzee sia l'ideale per il Milan. Però in coppia con Leao..."

Joshua Zirkzee rimane il candidato principale per la maglia numero 9 del Milan. I rossoneri sono sicuri di voler pagare i 40 milioni di clausola per l'olandese e hanno anche l'accordo con il giocatore che si trasferirebbe molto volentieri a Milanello. Ciò che manca però sono gli accordi sulle commissioni con l'agente Kia Joorabchian che chiede almeno 15 milioni di euro. La dirigenza rossonera spera di risucire ad abbassare le pretese. Del ruolo di Zirkzee al Milan ne ha parlato Paolo Condò.

Le parole di Paolo Condò: "A me Zirkzee piace da impazzire. Non sono sicurissimo che sia l’attaccante ideale però. Ieri ho visto Sesko e sono pazzo anche di lui. Sappiamo già che non si muoverà ma forse lui sarebbe stato più confacente alle necessità del Milan. Però una coppia Zirkzee-Leao… La palla potrebbe restare in area per 90 minuti con due giocatori con quella tecnica. La tecnica dei due combinata può essere qualcosa di eccezionale. E dico di più: con un Camarda alle spalle. Io non avrei tanta paura di aggiungerlo. Certo, non dico di metterlo titolare, ma di aggiungerlo alla rosa delle prima squadra sì, magari alternandolo con l’U23. Con un prospetto del genere in arrivo, avere Zirkzee e Leao sarebbe la soluzione ideale”. Dichiarazioni del giornalista su Radio Rossonera.