Condò: "Parliamo sempre di Leao e pochissimo di Pulisic: dall'anno scorso è lui il miglior giocatore del Milan"

Nel pre partita di Milan-Club Brugge, in diretta su Sky Sport, Paolo Condò parla così di Christian Pulisic, anche oggi titolare. Queste le sue dichiarazioni:

"Parliamo sempre di Leao e pochissimo di Pulisic. Pensiamo solo al gol di Chukwueze contro l’Udinese, come si è svolta magificamente l’azione. Okafor entra da sinistra, un’azione quasi da basket quando si va a cercare il tiro da tre, con Pulisic che la mette perfetta per Chukwueze. Perché mi voglio concentrare su di lui? Perché era arrivato al Milan che nella stagione precedente aveva fatto solo un gol col Chelsea, e c’era molta ironia. Secondo me, dall’inizio della scorsa stagione ad oggi, è stato il miglior giocatore del Milan”.