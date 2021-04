Condò: "Parma-Milan? Questi 3 punti per i rossoneri hanno un valore enorme"

Paolo Condò, intervenuto su Sky nel post Parma-Milan, ha commentato la vittoria dei rossoneri dicendo: “I punti in trasferta che il Milan ha fatto in questa stagione hanno un valore enorme perché confermano l’andatura del rimbalzo, giochi male contro la Sampdoria in casa e poi ti riprendi subito con 3 punti a Parma. Fino all’espulsione di Ibrahimovic la vittoria stava arrivando con il pilota automatico, poi dopo il rosso hanno beccato quasi subito il gol dell’1-2 ma poi non hanno sofferto più di tanto”.