Condò su De Ketelaere: "Lo aspetto ancora, il Milan ha fatto un grande investimento su di lui"

© foto di www.imagephotoagency.it

Paolo Condò, giornalista, è intervenuto a Sky Sport soffermandosi su De Ketelaere: "Il Milan deve liberare De Ketelaere dalla schiavitù di dover giocare una grande partita per garantirsi il posto in quella successiva. Contro la Lazio è stato giudicato troppo negativamente, non mi è dispiaciuto il modo in cui è entrato. Si trova sempre a dover scalare una parete liscia. Il Milan ha fatto un grande investimento su di lui, non lo critico e lo aspetto ancora. Non mi sembra che Brahim Diaz o gli altri giocatori nelle altre posizioni stiano giocando bene".