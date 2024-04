Condò su Repubblica: "Milan, il secondo posto sembra blindato"

Paolo Condò, sulle pagine di Repubblica, ha parlato così di Milan e Roma in vista della sfida di ritorno dei quarti di Europa League in programma giovedì all'Olimpico: "È chiaro che la stella polare più immediata della Roma e del Milan sia il derby di ritorno europeo: De Rossi a Udine è partito con tre soli titolari certi di coppa, Pioli col Sassuolo aveva fatto lo stesso.

Scelte arrischiate, come dimostrano le difficoltà incontrate, ma che il Milan può sostenere a cuor leggero: il 2° posto pare blindato, specie se la Juve non riesce a pescare i tre punti nel serbatoio più sicuro di questi anni, quello del derby. I segnali di una separazione da Allegri si moltiplicano. Il favorito per la successione resta Thiago Motta, a meno che non decida di seguire la strada di Xabi Alonso".