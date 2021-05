Condò su Repubblica: "Per Pioli è un premio meritato"

Sulle colonne di Repubblica, Paolo Condò ha commentato così il 3-0 di ieri del Milan in casa della Juventus: "Il viandante che fosse arrivato a Juve-Milan di ieri sera ignaro di quanto accaduto fin qui si sarebbe sorpreso del piazzamento bianconero - dopo nove scudetti di fila il decimo si può perdere, ma senza dissolversi così - mentre avrebbe giudicato congrua la posizione dei rossoneri, accreditati a settembre di un posto Champions come obiettivo stagionale. Se sul crash della Juve c’era poco da discutere, anche il Milan in realtà era arrivato allo Stadium con l’ansia addosso perché il suo, fino a un certo punto, era stato un campionato eccellente, e l’idea di buttarlo via per un ultimo quarto in frenata faceva male. Con la partita ancora negli occhi, non si può che confermarlo: la stagione del Milan merita il premio finale, e il risultato di ieri lo avvicina di tanto".