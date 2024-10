Conference, Europa e ora Champions League: Reijnders in gol in tutte le competizioni europee

vedi letture

Lo desiderava tanto e finalmente è arrivato. Anzi, ne sono arrivati due. Tijjani Reijnders ha trovato finalmente la rete in Champions League: contro il Brugge è stato decisivo con la sua doppietta arrivata nel secondo tempo. Due gol fotocopia, con due assist arrivati dai lati con Okafor e Chukwueze mattatori.

L'olandese ha così trovato il gol in Conference League (con l'AZ), in Europa League e ora finalmente in Champions League: ha segnato in tutte e tre le competizioni europee.