Conference League, clamoroso Bodo-Glimt! 6-1 alla Roma di Mourinho

Il Bodo-Glimt, avversario del Milan nella passata stagione e battuto 3-2 dai rossoneri in occasione dei play-off per l'Europa League, ha battuto oggi la Roma per 6-1 nel match valido per la terza giornata dei gironi di Conference League. In Norvegia, l'ex squadra di Hauge ha segnato con Botheim, Berg, Botheim, Solbakken, Pellegrino e ancora Solbakken; di Carles Perez il goal della bandiera dei giallorossi di Mourinho.