Conference League, la Fiorentina vince in trasferta segnando 4 reti al San Gallo

La Fiorentina vince 4-2 a San Gallo in Conference League con i gol di Martinez Quarta, Ikone (doppietta), e Gosens. Match contraddistinto dalle intemperanze dei tifosi viola. Termina così 4-2 in favore dei ragazzi di Palladino, che ora si portano a punteggio pieno in classifica con due vittorie in altrettanti match. La sfida si è giocata in un'atmosfera particolare, con i tifosi viola che a più riprese hanno lanciato verso il terreno di gioco fumogeni, esplodendo poi petardi che hanno spinto l'arbitro a minacciare provvedimenti esemplari. Fondamentale l'intervento di capitan Biraghi