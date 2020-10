Conte ha firmato il nuovo DPCM: sarà valido da domani e per i successivi 30 giorni

Il nuovo DPCM è realtà: il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il ministro della Salute, Roberto Speranza, lo hanno firmato dopo i confronti di ieri con gli enti locali. Le nuove misure (clicca qui per conoscerle) saranno in vigore dalla giornata di domani e saranno attive per i successivi 30 giorni, ovvero fino al 13 novembre.