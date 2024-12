Conte sul mercato: "Ecco la minima richiesta che ho fatto al club"

Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida col Venezia, mister Antonio Conte ha parlato anche del mercato di gennaio. Queste le dichiarazioni in merito dell'allenatore del Napoli:

Le parole di Conte sul mercato: "Risposi già l'altra volta, è una questione che non affronterò mai, c'è il club che deciderà cosa fare. Io ho detto al club soltanto che ho 21 giocatori, due squadre da allenare ed ho bisogno quantomeno di avere quel numero di giocatori, così abbiamo un buon livello anche durante l'allenamento. Che rimanga almeno quel numero, è la minima richiesta che io possa fare".

Vede più sereno Lukaku? Gli ultimi gol l'hanno sciolto sul discorso della pressione o deve lavorare ancora?

"Romelu uno dei 21 giocatori di movimento che abbiamo, adesso è al top della forma quindi non dobbiamo aspettare chissà cosa, ma è inevitabile che lui è Lukaku e le aspettative su di lui sono superiori rispetto a Mister Rossi, ai 9 normali. Lui ha spessore internazionale, il suo curriculum porta ad aspettative importanti e deve reggerle e continuare a fare ciò che sta facendo. Lui lo sa benissimo, come me, ognuno di noi porta delle aspettative, che ci piaccia o no dobbiamo mantenerle perché in passato si è fatto qualcosa di importante e devi sempre confermarti".