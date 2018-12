Conti a MTV: "Gattuso persona umile e sa sempre come prenderti. Per noi giocatori è importante. Il Milan è un sogno che si avvera"

Andrea Conti è stato intervistato da Milan Tv per il match program di Milan-Torino. Ecco le sue parole

Stiamo preparando bene la sfida contro il Torino, magari a differenza delle altre abbiamo avuto una settimana intera per lavorarci. Siamo pronti per domenica”

Sul ritorno in campo: “Sono pronto, sto lavorando tanto. Quando il Mister vorrà sa che potrà contare su di me, spero di poter dare il mio contributo già da domenica”

Sul rapporto con il Mister: “Io non sono uno che va molto a cercare di parlare con l’allenatore, aspetto che sia lui a venire da me. Comunque, il Mister è una persona umilissima, scherza sempre, è un grande lavoratore e sa sempre come prenderti. È importante per noi”

Sull’affetto dei tifosi: “L’ho sentito e lo sento tutt’ora, non posso fare altro che ringraziarli per quest’anno che mi hanno sempre sostenuto ed aspettato. Spero di poter ripagare la loro fiducia”

Sul Milan: “Per me essere qui è un sogno che si avvera. Spero di poter ripagare la fiducia della vecchia dirigenza che mi ha voluto a tutti i costi come io ho voluto il Milan a tutti i costi”