Continua il lavoro a Milanello: il programma degli allenamenti della settimana

Dopo le due doppie sedute di lunedì e martedì oggi la squadra sarà a Milanello per un allenamento singolo, sempre sotto la guida del neo tecnico Paulo Fonseca. Siamo a metà settimana, con la squadra che nel weekend sarà in Austria per l'amichevole contro il Rapid Vienna. Questo il programma dei prossimi giorni.

Mercoledì 17: allenamento singolo

Giovedì 18: doppia seduta

Venerdì 19: doppia seduta

Sabato 20: amichevole contro il Rapid Vienna

Domenica 21: riposo