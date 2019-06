Copa America, Uruguay-Giappone 2-2: Laxalt fuori al 28' per un problema muscolare

Nella seconda giornata del Gruppo C della Coppa America l'Uruguay, dopo la vittoria all'esordio, non è andata oltre il pareggio per 2-2 con il Giappone. A Porto Alegre la Celeste è stata fermata dalla doppietta di Miyoshi, al 25' e al 59', e dai pali. La Nazionale di Laxalt, in una sfida ricca di emozioni e occasioni, per due volte è andata sotto e per due volte ha ripreso i nipponici grazie al rigore di Suarez al 32' e al gol di Gimenez al 66'.

Diego, scelto ancora titolare come terzino sinistro nel 4-4-2 del CT Tabarez, è stato costretto a uscire dal campo al 28' a causa di un problema muscolare. Da capire il suo recupero in vista del prossimo impegno, in programma martedì 25. Intanto l'Uruguay è salito a 4 punti nel girone, restando momentaneamente al primo posto in attesa di Ecuador-Cile.