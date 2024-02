Coppa d'Africa in estate? Nel 2025 potrebbe essere possibile

La prossima Coppa d'Africa potrebbe giocarsi d'estate, per la gioia di tutti i club europei. Secondo quanto riportato da L'Equipe ci sarebbe un accordo di principio tra la Confederazione africana (CAF) e la FIFA per lo spostamento di calendario. Il torneo si giocherà in Marocco e potrebbe essere collocato tra metà luglio e metà agosto. Ricordiamo che il paese nordafricano ospiterà nel 2030, assieme a Spagna e Portogallo, i Mondiali di calcio in estate.

Istituita nel 1957, la Coppa d'Africa si è sempre disputata nel periodo invernale a causa delle torride temperature nel continente, ad eccezione dell'edizione del 2019 disputata in Egitto. In quell'occasione si giocò dal 21 giugno al 19 luglio.