Coppa d'Africa, Tunisia-Mali finisce (?) nel modo più surreale possibile

È finita nel modo più surreale possibile la partita tra Tunisia e Mali. Il direttore di gara, Janny Sikazwe (Zambia) aveva fischiato la fine con qualche secondo d'anticipo rispetto al 90' (dopo averlo fatto in un primo momento - incredibilmente - all'85'), scatenando la proteste dei nordafricani. Circa mezzora dopo, la CAF aveva deciso di far rientrare in campo le due squadre per disputare tre minuti di recupero, agli ordini stavolta del quarto uomo; la Tunisia, però, non si è presentata e a questo punto è molto probabile che faccia ricorso per errore tecnico, con l'obiettivo di rigiocare la sfida (vinta 1-0 dal Mali).

🇹🇳🇲🇱 Totalement hallucinant jusqu'au bout ! Alors que la rencontre devait reprendre, la Tunisie a finalement refusé de rejouer et c'est donc le Mali qui s'impose après un match invraisemblable (1-0). UBUESQUE ! — RMC Sport (@RMCsport) January 12, 2022