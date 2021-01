Coppa Italia: 3-2 al Genoa, la Juventus ai quarti

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - La Juventus si è qualificata per i quarti di finale della Coppa Italia battendo il Genoa per 3-2 dopo i tempi supplementari in una partita degli ottavi. Nei quarti la Juve affronterà la vincente di Sassuolo-Spal. Per i bianconeri a segno Kulusevski, Morata e, nell'over time, il 21enne Rafia, proveniente dalla Juve under 23. Per il Genoa gol di Czyborra e Melegoni. (ANSA).