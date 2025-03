Coppa Italia, al via la vendita per il settore ospiti per il derby di ritorno contro l'Inter

AC Milan comunica che i biglietti per il Settore Ospiti relativi a Inter-Milan, Derby valevole per la Semifinale di ritorno di Coppa Italia, in programma mercoledì 23 aprile alle ore 21.00 a San Siro, saranno disponibili online su booking.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan e al Flagship Store di via Dante secondo le seguenti modalità:

Abbonati 2024/25: dalle ore 15.00 di venerdì 28 marzo fino alle 23.59 di lunedì 31 marzo;

Titolari di CRN emessa da AIMC: dalle ore 12.00 di martedì 1° aprile alle 23.59 di mercoledì 2 aprile;

Titolari di CRN: dalle ore 12.00 di giovedì 3 aprile la vendita della disponibilità residua.

INFORMAZIONI GENERALI

Per poter acquistare il biglietto ogni utilizzatore dovrà necessariamente essere intestatario di CRN Card in corso di validità. Ciascun abbonato e tutti i titolari di CRN Card potranno acquistare nella propria fase solo il biglietto per sé e in tutte le fasi il titolo verrà caricato sulla CRN dell'utilizzatore.

CAMBIO NOMINATIVO

Per questa gara non verrà attivato il cambio nominativo.

PREZZI

Il prezzo del biglietto per assistere a Inter-Milan è di 45€.