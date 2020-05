Coppa Italia, caos date: per il CorSport si gioca prima Napoli-Inter il 12 giugno

C'è ancora poca chiarezza sulle date della ripartenza della Coppa Italia, ma le due semifinali dovrebbero disputarsi il 12 e 13 giugno. La novità di giornata, stando a quanto si apprende dal Corriere dello Sport, è quella che a scendere in campo non saranno prima Juventus e Milan, ma Napoli e Inter. L'ultimo orientamento è che si vada verso un'iversione d'ordine, così da dare un po' di fiato all'Inter, chiamata subito ad un tour de force tra Coppa e recuperi. Dunque, Napoli-Inter il 12 e Juventus-Milan il 13: domani dovrebbe arrivare il via libera definitivo del governo.