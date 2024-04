Coppa Italia, domani la seconda semifinale di andata

Questa sera si è giocata la prima semifinale di andata di Coppa Italia. In campo, dopo la sfida in campionato di sabato scorso, Juventus e Lazio. I bianconeri hanno riscattato il risultato di sabato in campionato, vincendo per 2-0 il primo atto che si è giocato all'Allianz Stadium di Torino. A decidere la sfida due gol nel secondo tempo, uno di Federico Chiesa e l'altro di Dusan Vlahovic. Così facendo la squadra di Allegri mette un'ipoteca serissima sul passaggio in finale.

Domani, dunque, sarà il momento della seconda semifinale della coppa nazionale. Si affronteranno, sempre alle ore 21, la Fiorentina e l'Atalanta presso lo stadio Artemio Franchi di Firenze. Il ritorno delle due semifinali si giocherà tra il 23 e il 24 aprile. In palio un posto nella finalissima di Roma, in programma il 15 maggio allo Stadio Olimpico, come di consueto.