Coppa Italia, due i precedenti rossoneri l'11 gennaio

© foto di Giacomo Morini

Questa sera il Milan scenderà in campo in Coppa Italia contro il Torino per gli ottavi di finale. Secondo quanto riporta il sito di statistiche rossonere magliarossonera.it, il Diavolo è già sceso in campo altre due volte in questa competizione nel giorno 11 di gennaio. La prima volta era l'ottavo di finale di ritorno del 2006 contro il Brescia: si giocava al Rigamonti e il Milan vinse 3-4, grazie alle reti di Seedorf, Inzaghi e alla doppietta di Rui Costa che confermarono il 3-1 di San Siro. L'anno dopo, nel 2007, il Milan giocò i quarti di finale di andata contro l'Arezzo, vincendo per 2-0 con i gol di Gilardino e Inzaghi.