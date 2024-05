Sky - Milan, si stringe il cerchio per il nuovo allenatore: il punto su tre profili dal Portogallo

Stando a quanto riferisce Manuele Baiocchini per Sky Sport si restringe il casting degli allenatori a Casa Milan per il post Stefano Pioli: dopo il no a Lopetegui e la scelta di non contattare profili come De Zerbi e Conte il cerchio si stringe intorno a tre profili portoghesi. Si tratta di Sergio Conceicao, Ruben Amorim e, più staccato, Paulo Fonseca.

L'attuale allenatore del Porto, Conceicao, è apprezzato per il gioco, l'esperienza internazionale, il carattere e la sua bravura nel valorizzare i giovani. Era "l'uomo" del presidente Pinto Da Costa, ma le elezioni in casa Porto sono state vinte da Villas-Boas, con cui non c'è mai stato particolare feeling. Puo liberarsi con una clausola unilaterale nel suo contratto, che dura fino al 2028. Ci sono stati contatti.

Ruben Amorim è molto apprezzato ed è considerato tra i migliori "allenatori giovani" dalla dirigenza rossonera. Sembrava destinato al Liverpool ma non se n'è fatto nulla, ha poi avuto un incontro con il West Ham ma anche lì non se n'è fatto nulla. Ha costi decisamente alti, anche per liberarsi dallo Sporting, e per il momento sembra che ci siano spunti particolari: difficile ma non impossibile portarlo a Milano.

Sullo sfondo c'è l'ex Roma, e attuale tecnico del Lille, Paulo Fonseca: è di sicuro il profilo più simile a Pioli e ha già avuto esperienza in Italia.