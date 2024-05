Sportiello MVP con la Juve: "Ho fatto parate che un portiere deve fare. Sono stati mesi difficili..."

Con l'infortunio di Mike Maignan, la porta rossonera nelle ultime quattro partite, con ogni probabilità, sarà difesa da Marco Sportiello, secondo portiere del Diavolo arrivato quest'estate a parametro zero dall'Atalanta e già capace di mettersi in mostra in altre situazioni, non ultima l'ultima gara giocata contro la Juventus in cui è stato il migliore in campo. Questo pomeriggio Sportmediaset ha rilasciato un'intervista all'estremo difensore del Milan che ha parlato della stagione, del momento attuale e dello sciopero dei tifosi.

Le parole di Sportiello sull'ottima partita contro la Juventus, caratterizzata da alcune grande parate: "Non sono state parate difficili, ma che secondo me un portiere deve fare. L'importante è essersi fatti trovare pronti, poi la doppia parata è stata bella, fa un po' più scena: se devo sceglierne una scelgo quella. Era inaspettato il giocare, forse è stato meglio così, perché ho rotto subito il ghiaccio. Sono stati mesi difficili, ho avuto un infortunio e io non sono abituato a infortunarmi e stare così tanto tempo fermo. Poi l'importante è farsi trovare pronti"