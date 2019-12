Coppa Italia, i possibili avversari verso la conquista della finale

Con l'ampio successo in Coppa Italia della Spal per 5-1 sul Lecce di Liverani, gli emiliani di Semplici affronteranno il Milan agli ottavi della competizione. Un avversario alla portata del Milan ma che non andrà sottovalutato per una competizione a cui la squadra di Pioli tiene molto. Già note anche le possibili competizioni per i quarti di finale. Il Milan di Stefano Pioli, in caso di passaggio del turno, affronterà la vincente tra Torino e Genoa mentre in un'eventuale semifinale sfiderà la vincente del doppio scontro tra la vittoriosa di Juventus-Udinese e la vittoriosa di Roma e una tra Parma e Frosinone, sfida che si giocherà questa sera al Tardini. Insomma il cammino dei rossoneri non è facile ma il Diavolo vuole fare bene soprattutto dopo la brutta eliminazione dello scorso anno ai danni della Lazio.