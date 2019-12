Coppa Italia, in vendita i biglietti per Milan-Spal

Il Milan entra in scena in Coppa Italia a partire dal prossimo 15 gennaio, quando a San Siro arriverà la SPAL, a giocarsi gli Ottavi di Finale della competizione, in partita unica. L'appuntamento è, come detto, mercoledì 15 gennaio alle ore 18.00 a San Siro. Reduci dalla Semifinale dello scorso anno contro la Lazio, i rossoneri iniziano in casa il loro cammino nella coppa nazionale. I biglietti sono in vendita da oggi, lunedì 16 dicembre, a partire da 5€, e sono acquistabili online, a Casa Milan e nelle sedi VivaTicket.

LE PROMOZIONI

Per questo impegno infrasettimanale, gli abbonati potranno acquistare fino a 4 biglietti a partire da 2€. Torna la Promo Universitari: al prezzo di 5€ potranno acquistare fino a un numero massimo di 4 biglietti di Primo Arancio presentando il badge al punto vendita di Casa Milan, nelle sedi VivaTicket e alle casse dello stadio San Siro. In diversi settori dello stadio i biglietti per i tifosi Under 16 saranno in vendita a 2€.