Coppa Italia, Juventus-Roma 3-1: bianconeri in semifinale contro la vincente di Milan-Torino

E' terminata da poco la sfida tra Juventus e Roma, gara valevole per i quarti di Coppa Italia. A passare il turno è stata la formazione di Maurizio Sarri grazie al successo per 3-1 sulla formazione di Fonseca. In gol per la vecchia signora Ronaldo, Bentancur e Bonucci mentre per i giallorossi la rete della bandiera è arrivata grazie all'autogl di Buffon su grande giocata di Under. I bianconeri, in semifinale, incontreranno la vincente tra Milan e Torino.