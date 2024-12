Coppa Italia, malore per un tifoso durante Inter-Udinese

Prima il grande spavento, per tutti. Poi il raddoppio dell'Inter. Il finale del secondo tempo regala paura a San Siro. Al minuto 41 la gara tra i nerazzurri e l'Udinese si è infatti fermata, mentre l'Inter stava per battere un corner. Un tifoso del primo anello blu - Bastoni tra i primi ad accorgersene in campo - ha infatti accusato un malore: necessario l'intervento dei paramedici, con la partita che è rimasta ferma per circa cinque minuti nell'apprensione generale.

Alla ripresa del gioco, della battuta del corner si occupa Asllanni, che cerca direttamente la porta di Piana. Disattenzione generale, anche del giovane portiere, e gol olimpico per il centrocampista albanese.

