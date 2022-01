Coppa Italia, Milan e Genoa non si affrontano in questa competizione dall'agosto del 1985

Domani sera il Milan di Stefano Pioli affronterà in Coppa Italia il Genoa di Andriy Shevchenko. Le due formazioni non si affrontano in questa competizione dal 21 agosto 1985, ossia dalla prima giornata del girone a 6 squadre (le altre 4 squadre erano Udinese, Reggiana, Arezzo e Cagliari) dell’edizione di quella stagione. Il risultato finale fu di 2-2 con i liguri che andarono in vantaggio grazie al gol di Mario Faccenda. Nella ripresa i rossoneri ribaltarono la situazione in pochi minuti con un autogol di Francesco Mileti sul tiro di Agostino Di Bartolomei e con un gol di Pietro Paolo Virdis. Al 90esimo, il Genoa trovò il gol del pari con Gigi Marulla.