Coppa Italia: Pioli, Milan convinto di ribaltare 1-1 andata

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - MILANO, 03 MAR - L'1-1 dell'andata "è un piccolo vantaggio" per la Juventus ma il Milan "ha la possibilità di ribaltare" quel risultato. Stefano Pioli, seppur privo dell'infortunato Donnarumma e degli squalificati Castillejo, Hernandez e Ibrahimovic, crede nella possibilità di fare risultato a Torino e raggiungere la finale di Coppa Italia: "Non dobbiamo rimpiangere chi sarà assente, ma concentrarci sulle nostre caratteristiche e sulle nostre qualità cercando di essere sempre squadra, i ragazzi sono convinti di potercela fare. Dobbiamo fare l'ultimo passo più importante". Pioli, a Milan Tv, chiede "determinazione", "concentrazione" e "compattezza", ricordando "l'importanza della Coppa Italia" perché è "un trofeo che garantisce un posto in Europa": "All'andata abbiamo dimostrato di giocarcela alla pari. Dobbiamo assolutamente prepararci a questa gara con la stessa mentalità, avendo la convinzione di avere qualità e mezzi per mettere in difficoltà l'avversario e arrivare in finale". (ANSA).