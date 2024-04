Coppa Italia, un super gol di Mandragora stende l'Atalanta: la Fiorentina vince 1-0 il primo round

La Fiorentina si prende la semifinale d'andata di Coppa Italia. I Viola stendono l'Atalanta grazie a un super gol di Mandragora al 32esimo minuto del primo tempo e si portano in vantaggio (1-0) nella doppia sfida contro i bergamaschi. Il ritorno è previsto mercoledì 24 aprile a Bergamo, dove la banda di Gasperini cercherà di far valere il fattore campo per ribaltare la sfida e conquistare un posto in finale.

L'altra finalista uscirà il 23 aprile dalla sfida tra Lazio e Juventus. L'andata, giocata ieri a Torino, ha visto i bianconeri prevalere per 2-0.