Cori "insultanti" e lancio di petardi, il Giudice Sportivo multa la Roma

Nel comunicato odierno del Giudice Sportivo si legge del provvedimento preso nei confronti della Roma per i cori razzisti dei tifosi giallorossi presenti a San Siro e al lancio di pericolosi petardi dal settore ospite: "Ammenda di € 25.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 35° del secondo tempo ed al termine della gara, intonato ripetutamente un coro insultante nei confronti di un calciatore della squadra avversaria (€ 15.000,00); per avere inoltre suoi sostenitori, al 36° ed al 43° del secondo tempo, lanciato due petardi ed altri oggetti nel settore occupato dalla tifoseria avversaria (€ 10.000,00); sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".