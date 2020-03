Coronavirus: Commisso, al vostro fianco per vincere la sfida

(ANSA) - FIRENZE, 10 MAR - "Tutti stanno cambiando il loro modo di vivere per combattere e sconfiggere questo terribile nemico. Occorre seguire le regole che sono state indicate in maniera seria e con grande attenzione. Siamo al vostro fianco anche in questa partita, è fondamentale rimanere tutti uniti". Questo il messaggio inviato dagli Stati Uniti da Rocco Commisso e sua moglie Catherine attraverso i canali ufficiali della Fiorentina. "In questi giorni mia moglie ed io seguiamo ogni attimo, anche se siamo qui in America, la situazione in Italia con grande preoccupazione - ha proseguito il patron viola - Il nostro pensiero oltre che a tutti i cittadini italiani è in particolare per Firenze, per la Famiglia Viola, i tifosi, i dipendenti, i giocatori e per mio figlio Giuseppe". Oltre a Commisso anche gli altri dirigenti della Fiorentina sempre tramite Violachannel hanno voluto lanciare l'invito a seguire le direttive del Governo e a restare casa, da Daniele Pradè a Joe Barone, da Giancarlo Antognoni al medico sociale Luca Pengue il quale ha ribadito come la Fiorentina abbia applicato tutti gli accorgimenti per tutelare la salute di giocatori, dirigenti, accompagnatori. Da domani il Centro sportivo 'Davide Astori resterà chiuso e gli allenamenti sono stati sospesi fino a nuova data: stamani Chiesa e compagni come da iniziale programma hanno svolto una leggera sessione fra palestra e fisioterapia (non tutti assieme ma a gruppi) e quindi dopo le comunicazioni della società e dello staff tecnico hanno lasciato la struttura: ognuno cercherà di mantenere la condizione fisica 'allenandosi' nelle proprie abitazioni, come il difensore Igor che oggi pomeriggio ha postato sui social una propria foto mentre su un tappetino fa esercizi sul terrazzo di casa. (ANSA).