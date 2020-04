Coronavirus, il Comitato Scientifico dice sì al test di massa per trovare immuni

Il comitato tecnico scientifico, che supporta e guida il Governo nelle decisioni più delicate durante la pandemia per il Coronavirus, ha detto sì al test per trovare gli immuni e far ripartire il paese. Lo spiega Repubblica oggi in edicola: gli scienziati vogliono un'indagine su un campione ampio, la ricerca con l'esame sierologico permetterà di mappare il contagio.