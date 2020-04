Coronavirus, l'avv. Falasca: "Ripresa? In caso di nuovi contagi i club rischiano responsabilità penale"

"In caso di nuovi contagi c'è il rischio di una responsabilità penale per i club". È questa l'analisi dell'avvocato Giampiero Falasca, esperto di diritto sportivo e del lavoro. Intervistato dall'Ansa, il legale ha spiegato come, in caso di ripartenza del campionato di calcio, esiste il rischio che per l'eventuale contagio di un giocatore possano essere chiamate a rispondere le società e i dirigenti. La questione nasce dal decreto Cura Italia, che ha previsto la possibilità di considerare infortunio sul lavoro la malattia da Covid-19: se non dovessero dimostrare di aver predisposto tutte le adeguate misure di cautela, le società calcistiche potrebbero, in caso di contagio di uno dei loro tesserati, poterne dover rispondere sia in sede civile che penale.