Coronavirus, l'OMS avverte: "Il Sud America è diventato un nuovo epicentro della malattia"

Il Sud America è diventato "un nuovo epicentro" della pandemia da Coronavirus. A dichiararlo è il direttore esecutivo del programma per le emergenze sanitarie dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), Michael J. Ryan, che ha lanciato l'allarme in conferenza stampa. "L'America del Sud è diventata un nuovo epicentro della malattia. Vediamo il numero dei casi aumentare in molti Paesi sudamericani. C'è preoccupazione per diversi di quegli Stati, ma chiaramente il più toccato è il Brasile", le sue dichiarazioni.